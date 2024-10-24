Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Şube Müdürü Muammer Şimşek tarafından, il genelindeki ortaokul ve lise müdürlerine Bilim Fuarları ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumda, bilimsel projelere verilen destekler, başvuru süreçleri ve okul yönetimlerinin bu süreci nasıl yürütebileceği konuları detaylı olarak ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, eğitimde bilimsel çalışmaların önemine vurgu yaparak, Bayburt’taki okulların projelere katılımının artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Şube Müdürü Muammer Şimşek de proje başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken teknik detaylar ve başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Toplantı sonunda, okul müdürleri proje süreci ile ilgili sorularını yönelterek bilgi aldı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.