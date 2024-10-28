Bayburt’ta okul, yurt, pansiyon ve yemekhanelerde ’Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ kapsamında denetim gerçekleştirildi. Öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla yapılan denetimler ise sıklaştırıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, paketli ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, saklama koşulları ve etiket bilgileri gibi birçok detay kontrol edildi. İl genelindeki okulların yanı sıra öğrenci yurtları ve pansiyonlarında bulunan kantinler ile yemekhaneler ekipler tarafından titizlikle denetlendi. Yemeklerden alınan numuneler analizleri yapılmak üzere laboratuvarlara gönderilirken, ekipler kantin işletmecilerine gerekli uyarılarda bulunarak, denetimleri tamamladı.