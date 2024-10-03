Okulların açılmasıyla birlikte Bayburt’ta bulunan okul, yurt, pansiyon ve yemekhanelerde denetim gerçekleştirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, paketli ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, saklama şartları ve etiket bilgileri gibi birçok detay kontrol edildi. İl genelindeki okulların yanı sıra öğrenci yurtları ve pansiyonlarında bulunan kantinler ile yemekhaneler ekipler tarafından titizlikle denetlenirken, ekipler uyulması gereken kuralları işletme sahiplerine hatırlattılar. Öğrencilerin sağlığı için yıl boyunca denetimlerin devam edeceği belirtildi.