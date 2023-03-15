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Eğitimde marketten, bakkaldan alınan gıdalarda hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken personeller, gıda israfı konusunda öğrencileri uyararak, israf yapmamaları gerektiğini söylediler. Gıdanın insan hayatındaki önemine değinen uzman kişiler, kıtlık sorunundan bahsederek, öğrencileri bilgilendirdiler. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan personeller, öğrendiklerini ailelerine, çevrelerine anlatmalarını, bilgilendirmelerini istediler. Verilen eğitim sonunda öğrencilere Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Gıda Kahramanı’ sertifikası verildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince okullarda ’Gıda güvenirliliği, Gıda kayıpları ve İsrafı’ konulu farkındalık eğitimi verildi.

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