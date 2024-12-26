Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Bayburt İl Şube Müdürlüğü ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ’Bilimin Işığında Bayburt’ projesi kapsamında 480 öğrenciye tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi anlatıldı, biyokaçakçılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

DKMP atölyesinde Bayburt Ortaokulu öğrencilerinden 480 öğrenciye eğitim veren atölye lideri Kübra Pala, tabiatın ve biyoçeşitliliğin öneminden bahsetti. Tabiatı korumanın gelecek kuşaklar açısından son derece önem taşıdığını aktaran Pala, biyokaçkçılıkla mücadele yöntemlerini anlattı. Pala, sunumunun ardından öğrencilerden gelen sorulara yanıtlar vererek, merak edilenleri bir bir cevapladı.