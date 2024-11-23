‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ‘Sözlük Özgürlüktür’ sloganıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ’Sözlük Tasarımı Yarışması’ düzenlendi. Yarışmada öğrenciler, belirledikleri temalar çerçevesinde sözlüklerini tasarlayarak, dilin derinliklerini anlamaya ve anlatmaya yönelik önemli bir adım attılar.

Yarışma sonunda Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerin başarısını tebrik ederek katılımcılara çeşitli hediyeler takdim etti. Yarışma, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmenin yanı sıra araştırma yapma ve yenilikçi düşünme becerilerini pekiştirdi. Dile yönelik bu anlamlı çalışma, kültürel değerlerin genç nesillere aktarılmasına ve dil bilincinin artırılmasına katkı sağlayacak.