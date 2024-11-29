Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerince öğrenciler terör konularında bilgilendiriliyor. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda lise öğrencileriyle bir araya gelen TEM ekipleri, 150 öğrenciyi bilgilendirdi.

Bayburt’ta eğitim gören lise öğrencilerinin terör faaliyetlerinden uzak tutulması, terörle mücadelede halk desteğinin alınarak, gelişen olaylara karşı daha dikkatli olunmasını sağlamak amacıyla TEM şube müdürlüğü ekiplerince, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda 150 öğrenciye bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ile eylemlerine karşı öğrencileri uyaran ekipler, bilgilendirme faaliyetinin sonunda öğrencilere el broşürleri, ajanda, defter ve kalem hediye etti.