Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Vakti Kuşanmak’ etkinlikleri çerçevesinde öğrenci ve öğretmenler Ulu Camideki sabah namazında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Vakti Kuşanmak’ etkinlikleri çerçevesinde öğrenci ve öğretmenler Ulu Camideki sabah namazında bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen buluşmaya il merkezinde öğrenim gören İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilerin namaz konusuna yönelik bakış açısını zenginleştirecek, namazın bireysel, sosyal ve toplumsal yönlerini fark etmesini ve manevi huzuru tecrübe etmesini sağlamak amacıyla başlatılan etkinliğe öğrenciler gönüllü olarak katılım sağladı.

Öğrencilerin sabah namazına yoğun katılımını gören camideki vatandaşlar, öğrencileri camilerde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, camileri her zaman böyle dolu ve cıvıl cıvıl görmek istediklerini vurguladılar.

Ulu Camide kılınan sabah namazından sonra öğrencilere Bayburt’un yöresel lezzetlerinden olan kavurmalı kavut çorbası ikram edildi.