Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretim süreçlerine ailelerin etkin katılımını sağlamak amacıyla ‘Ailemle Eğitim Yolculuğum’ projesini başlattı. Proje kapsamında, 85. Yıl Anaokulunda ailelerin de katılımıyla kuş evi boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Anneleriyle kuş evleri boyayan anaokullu minikler çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için tasarladıkları kuş evlerini rengârenk boyayarak, keyifli vakit geçirdiler. Bu etkinlik, ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenerek öğrenmelerini sağlarken, doğa sevgisini aşılamayı da amaçlıyor. ’Ailemle Eğitim Yolculuğum’ projesi, aile-okul iş birliğini güçlendirerek, çocukların gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.