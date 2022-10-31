Bayburt’ta meydana gelen iki trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla anbean kaydedildi. KGYS kameralarınca görüntülenen kazalarda Demirözü Kavşağında yola çıkan otomobile yolcu otobüsünün çarparak durduğu görüldü.

Bayburt’ta meydana gelen iki trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla anbean kaydedildi. KGYS kameralarınca görüntülenen kazalarda Demirözü Kavşağında yola çıkan otomobile yolcu otobüsünün çarparak durduğu görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan bir diğer görüntüde ise Kışla Çeşmesi Kavşağında yine kırmızı ışık ihlali yapan araçla, seyir halinde bulunan diğer aracın kafa kafaya çarpışarak maddi hasarın oluştuğu anlar yer alıyor.

Her iki kazada da can kaybının olmadığı belirtildi.