Kur’an-ı güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma alanında yapılan yarışmalarda imam hatipli öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini mesleki yarışmalar il finalinde sergiledi.

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen mesleki yarışma finali büyük bir heyecanla tamamlandı. Yarışma, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini sergilemelerine imkan sağladı. Öğrenciler düzenlenen programda ezan, Kur’an okuyarak öğrendiklerini aktardılar. Programa, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldular.

Okul yönetimi, yarışmada emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.