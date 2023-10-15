Bayburt’ta Mehmetçik ve Filistin için sabah namazında tüm camilerde dua edildi.

Bayburt genelindeki tüm camilerde Mehmetçikler ve Filistin’de hayatını kaybeden siviller için dua edilerek, işgalin bir an önce bitmesi için eller semaya kaldırıldı.

Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin Yakutiye Camisi’nde ’Mazlumlara Dua, Filistin’e Vefa, Sabah Namazı Buluşmasına katıldı. Şahin ardından Filistin’de hayatını kaybeden siviller için dua etti.

Cemaate hitap eden Şahin, terör mücadelesinde şehit olan güvenlik kuvvetlerine Allah’tan rahmet, görevi başında bulunan asker ve polislere kolaylıklar diledi. Sabah namazında cemaatle bir araya gelen Şahin, "Allah ettiğimiz duaları kabul ve makbul eylesin. Askerlerimize, polislerimize, Allah güç kuvvet versin, vatanını koruyan güvenlik güçlerimize dualarımızda her daim verelim. Filistin’de mücadele eden sivillere, Filistin’e bol bol dua edelim" dedi.