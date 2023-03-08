Bayburt Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Minikler ücretsiz yemekle buluştu Minikler ücretsiz yemekle buluştu

Bayburt Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Başkan Pekmezci’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.