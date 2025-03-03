Bayburt İl Müftülüğünce lise öğrencilerine yönelik söyleşi programı düzenlendi. İl Müftüsü Bayram Danacı, söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi.
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Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşide, Ramazan ayının faziletleri anlatılarak, oruç ibadetinin önemi vurgulandı. Verilen bilgilerin ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Danacı, gençlere tavsiyelerde bulunarak, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.
Programın ardından meslek lisesi atölyelerini gezen Danacı, yapılan çalışmalar hakkında meslek dersi öğretmenlerinden bilgi aldı.
Kaynak: İHA