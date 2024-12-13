Ruhsal hastalıklara yönelik farkındalığı artırmak ve damgalamayla mücadele etmek amacıyla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM) koordinesinde Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencilerine damgalama ile mücadele eğitimi verildi.

Belirli insan özellikleriyle ilişkili, olumsuz basmakalıp düşüncelerin tetiklediği, sosyal statü kaybı ve ayırım olarak tanımlanan damgalama konusunda Psikolog Zeynep Ayan Deligöz ve sosyal çalışmacı Esra Demir Gül tarafından öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı. Toplumda oluşan ruhsal hastalıklara karşı ön yargıyı kırabilmenin temel şartının bilgili olmaktan geçtiğini kaydeden Deligöz, öğrencilerin merak ettiği sorulara cevap vererek, öğrencileri damgalama konusunda aydınlattı.