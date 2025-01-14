Bayburt Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hitabet oyunları ve tarihi karakter canlandırma etkinliğiyle tarihi şahsiyetleri canlandırarak, kısa bir tiyatro gösterisi sergiledi.

Bayburt Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dönem sonu faaliyet haftası kapsamında düzenlenen hitabet oyunları ve tarihi karakterler canlandırma etkinliği, büyük ilgi gördü. Öğrenciler, başarılı performanslarıyla tarihi şahsiyetleri canlandırarak hem bilgi hem de becerilerini sergiledi.

Programa Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katılarak etkinliği yakından takip etti. Güney, öğrencilerin yeteneklerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencilere performanslarından ötürü teşekkür etti.