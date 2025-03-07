Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce ‘Lise Buluşmaları’ adıyla program düzenlendi. Programda, Ramazan ayının önemine vurgu yapan konuşmalar yapıldı.

Milli İrade Anadolu Lisesinde düzenlenen programda Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, ’Ramazan Ayı, İyilik ve Gençlik’ konulu konferans verdi. Ramazan ayının manevi güzelliğine değinen Altın, oruç ibadetinin sadece bedeni aç bırakmak olmadığını belirterek, orucun faziletlerinden bahsetti. İyilik ve gençlik üzerine de bir konuşma yapan Altın, öğrencilerin sorularına yanıt verdi. Merak edilenlerin yanıtlanmasıyla, program son buldu.

Programa, Okul Müdürü Mustafa Çakır, öğretmenler, gençlik koordinatörleri ve öğrenciler katıldı.