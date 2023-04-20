Meteoroloji Bayburt ve çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; bugün (Perşembe günü) bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Beklenen yerel kuvvetli yağışlar ile birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

‘Çığ uyarısı’

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.