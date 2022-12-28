Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi dâhilinde açılan yeni kütüphaneler ve mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesiyle Bayburt’ta kütüphane sayısı 134’e, kitap sayısı 161 bin 746’ya yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi dâhilinde açılan yeni kütüphaneler ve mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesiyle Bayburt’ta kütüphane sayısı 134’e, kitap sayısı 161 bin 746’ya yükseldi.

İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şehitler Ortaokulunda okuma saatinde kütüphanedeki öğrencilere eşlik ettikten sonra Bayburt’a ait kitap ve kütüphane verilerini paylaştı: "Bayburt genelinde okul ve kurumlarımızın bünyesindeki kütüphane sayısını 134’e yükselttik. Bunların 19’u Z kütüphane, 4’ü sıfır atık kütüphanesi geriye kalan 111 adet kütüphanemizin 27’sini, Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi çerçevesinde öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Mevcut kitap sayımızı 110 binlerden proje sürecinde 161.746’ya çıkardık. İlimizde şu anda öğrenci başına 12 kitap düşüyor. Ancak öğrencilerimizi ve kütüphanelerimizi daha fazla kitapla buluşturmayı ve okuma oranını daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle 16 bin 361 yeni kütüphane inşa edildi. Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 28 milyondan 100 milyona çıkarıldı. Gelecek yıl okuma kaynakları zenginleştirilerek okullardaki kitap sayısının 150 milyona yükseltilmesi hedefleniyor.