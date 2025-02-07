Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerince kamu kurum çalışanlarına afet farkındalık, yangın farkındalık, deprem anı, tahliye ve toplanma alanı eğitimleri verildi.

Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin 2’inci yıl dönümü dolayısıyla Bayburt AFAD İl Müdürlüğünde görevli eğitmen Ali Varol, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bayburt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personellerine afet farkındalık, yangın farkındalık eğitimleri vererek, kurum çalışanlarını afetlere karşı bilgilendirdi. Sunumun ardından deprem anı, tahliye ve toplanma alan tatbikatları yapılarak, olası bir deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı bir şekilde gösterildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü konferans salonunda verilen eğitimlere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, il müdür yardımcıları, kurum amirleri ve kurum çalışanları katıldı.