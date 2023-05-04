Bayburt Valiliği tarafından Organize Sanayi bölgesinde, Dubai merkezli MNK Mobilyaları İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 53.500 m2 arsa üzerine tahsisi gerçekleşen 36.000m2 kapalı alan projesine sahip fabrika için imzalar atıldı.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde Vali Cüneyt Epcim ile Pakistan asıllı Dubaili işadamı Muhammed Nazır Khan arasında protokol imzalandı. Vali Cüneyt Epcim, yatırımın 10 Milyon Dolar bedelle Bayburt’a kazandırılacağını belirtti.

Yatırımın Bayburtluların istihdamına pozitif katkı yapacağı bir üretim merkezine dönüşebileceğini kaydeden Vali Epcim, Nazır Khan ve yatırımın Bayburt’a getirilmesi hususunda için gayret sarf eden Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman’a teşekkür ediyorum, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

İmza törenine Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Kahraman, yönetim kurulu üyeleri ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Türkoğlu katıldı.