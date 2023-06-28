Bayburt’ta Kurban Bayramı boyunca açık olacak fırınların listesi Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından açıklandı.

Bu yıl bayramın ilk günü Bayburt’ta sadece Altınbaşak Ekmek Fırını hizmet verecek. İkinci gün iki fırın, üçüncü gün ise altı fırın vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılayacak. Bayramın dördüncü günü ise ildeki tüm fırınlar açık olacak.

Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede hizmet verecek fırınlar şu şekilde:

28.06.2023 Çarşamba 1. gün;

Altınbaşak Ekmek Fırını-Hacı Mahmut Develi

29.06.2023 Perşembe 2. gün;

Altınbaşak Ekmek Fırını-

Koç Ekmek Fırını

30.06.2023 Cuma 3. gün;

Altınbaşak Ekmek Fırını

Akay Ekmek Fırını

Merkez Ekmek Fırını

Türkoğlu Ekmek Fırını

Koç Ekmek Fırını 1

Koç Ekmek Fırını 2