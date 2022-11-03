2022 yılı İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ilan edilen "Afet Tatbikat Yılı" çerçevesinde AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile bugün Bayburt’ta çök-kapan-tutun ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

2022 yılı İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ilan edilen "Afet Tatbikat Yılı" çerçevesinde AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile bugün Bayburt’ta çök-kapan-tutun ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Bayburt merkez ve ilçelerdeki Bayburt Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler AFAD personellerince bilgilendirildi. 3 farklı noktada 9 kurumda gerçekleştirilen tatbikatlarda öğrenciler bir depremde yapması gerekenleri bilgi edindi. Zinnet Taştan Erkek Kur’an Kursundaki 13 öğrenci yönlendirmeler doğrultusunda ilk önce alarmın çalmasıyla birlikte sıraların kenarlarında deprem anının geçmesini beklediler. Sonrasında ise öğrenciler AFAD personellerince güvenli alana tahliye edildiler. Bununla birlikte, Bayburt İl Müftülüğü, Demirözü ilçe Müftülüğü, Arpalı Kız Kur’an Kursu, Kaleardı Erkek Kur’an Kursu, Danişment Kız Kur’an Kursu, Zinnet Taştan Erkek Kur’an Kursunda yapılan tatbikatlar sorunsuz bir şekilde tamamlandı.