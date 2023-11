Bayburt Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ’Okul Sporları Kros İl Birinciliği Şampiyonası’ Aslandağı mevkiinde yapıldı. Yapılan yarışmada Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu krosta hem il birinciliğine hem de ikinciliğe adını yazdırdı.

Düzenlenen müsabaka sonucunda Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu, 2 bin metrede ’Yıldız Kızlar’ il birinciliği, 3 bin metrede Yıldız Erkekler il ikinciliği elde etti. Alınan bu sonuçlarla Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu, Bayburt’u grup müsabakalarında temsil etme hak kazandı.

Demirözü İlçe Milli Eğitim Muhammet Çiğdem, birincilik ve ikincilik elde eden öğrencilere başarılar dileyerek, öğrencileri yarışmalara hazırlayan Beden Eğitimi öğretmeni Oğuzhan Özdemir’e, desteklerini esirgemeyen Okul Müdürü Ali Aşkın’a teşekkür etti.

Farklı branş ve alanlarda öğrencilerin başarılara her daim imza attıklarını kaydeden Çiğdem, "Demirözü ilçemizde çocuklarımız gerek spor olsun, gerek bilim olsun her alanda her zaman bizleri gururlandırıyorlar. Öğrencilerimize göstermiş oldukları başarılardan, ilgi ve alakalardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Onların aldıkları başarılar sadece kendilerini değil bizleri de her zaman gururlandırıyor, mutlu ediyor. Öğrencilerimizin çabalarının her zaman destekçisi olacağız, hepsinin başarıları daim olsun" dedi.