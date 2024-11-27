112 Acil Sağlık ekipleri, Bayburt’ta kar, tipi ve dondurucu soğuklara rağmen paletli ambulanslarla kırsalda yaşayan vatandaşlara ulaşıyor.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kış aylarının çetin geçtiği Bayburt’ta, tam donanımlı paletli ambulanslar ile yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlara ulaşmak için zaman zaman 1,5 metreyi bulan karlı yolları aşarak hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da her türlü hizmeti sunmak için soğuk hava ve tipiye rağmen kilometrelerce yol kat ediyor. Ulaşımı zor ve yolları kardan dolayı kapalı olan kırsal kesimlerde ikamet eden vatandaşların imdadına ise paletli ambulanslar yetişiyor. Yoğun kar yağışlarının ardından kardan tamamen kapanan köy yollarında ilerlemekte zorluk çeken 112 ekiplerine ise özel idare ekipleri yardım ediyor. Bazı zamanlar adeta greyderlerin arkasında bir gölge gibi ilerleyen paletli ambulanslar, vatandaşlara en etkili ve en hızlı hizmeti sunmak için karlı dağ yollarını aşıp hastalara ulaşıyor.

Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyünde yaşayan KOAH hastasına da oksijen cihazının bozulduğu bilgisi 112 Acil Çağrı Hattı’na verilmesi üzerine harekete geçen sağlık ekipleri paletli ambulansla vatandaşı güvenli bir şekilde evinden alarak Devlet Hastanesi’ne sevkini gerçekleştirdi.