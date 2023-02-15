Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta dondurucu soğuklar etkili oluyor. Gece saatlerinde eksi 14 dereceye kadar düşen sıcaklık, gündüz saatlerinde etkisini sürdürerek, eksi 10 derece olarak ölçüldü. Kar yağışıyla birlikte soğuk havanın yerini ılıman havaya bırakacağını söyleyen vatandaşlar, geç gelen kar yağışının ardından Şubat ayının çok çetin geçtiğini bildirdiler.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta dondurucu soğuklar etkili oluyor. Gece saatlerinde eksi 14 dereceye kadar düşen sıcaklık, gündüz saatlerinde etkisini sürdürerek, eksi 10 derece olarak ölçüldü. Kar yağışıyla birlikte soğuk havanın yerini ılıman havaya bırakacağını söyleyen vatandaşlar, geç gelen kar yağışının ardından Şubat ayının çok çetin geçtiğini bildirdiler.

Deprem bölgesindeki vatandaşların da soğuktan etkilendiğini belirten Bayburtlular, soğuktaki depremzede kardeşlerine dua ettiklerini söyleyip, havaların bir an önce ısınmasını dilediler. Depremzedelere ellerinden geldiğince yardım ettiğini ve dualarının bölge halkıyla olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Bayburt soğuk. Burada hava sıcaklığı eksi 20 derece şu an. Güneydoğu’da olan, deprem bölgesinde olan vatandaşlara Allah kolaylıklar, sabırlar versin" dedi.

Kar yağmasını uzun bir süre beklediğini ve ardından deprem felaketinin yaşandığını vurgulayan Hüseyin Özdener isimli vatandaş sevincinin kısa sürdüğünü belirterek, "Epey bir zaman kar, yağmur yağmadı. Bu da baharın, yazın kurak geçeceğinin işaretiydi. Allah dualarımızı kabul etti, kar yağmaya başlamıştı ki peşinden deprem felaketi geldi. Gerçekten çok üzücü bir olay yaşandı. Türkiye’nin 7 büyük vilayetini ve 3 küçük vilayetini etkiledi. Devletimiz ve milletimiz deprem bölgesi için seferber oldu. Bayburtlu da aynı şekilde yardıma koştu. İnsanın ağlayası geliyor, milletimiz odunuyla, kömürüyle her şeyiyle seferber oldu. Bayburt’ta çok soğuk biz alışmıştık duruma. Allah oradaki kardeşlerimizi soğuktan korusun, yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Sibirya soğuklarının yaşandığı Bayburt’ta çeşmeler, süs havuzları ve Çoruh Nehri’nin bir kısmı buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.