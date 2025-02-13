Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevreleri için kar yağışı uyarısında bulundu. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan ve çevresinde kuvvetli olacağı, yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, "Erzincan ve çevresinde beklenen yağışın kuvvetli kar(10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar( 20 cm ve üzeri ) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden; buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, son ölçülen değerlere göre en düşük hava sıcaklığı Aydıntepe’nin Kavlatan köyünde eksi 5,8 olarak ölçüldü, Bayburt şehir merkezinde ise hava sıcaklığı 0,6 olarak kayıtlara geçti.