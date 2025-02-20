Bayburt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim-öğretime verilen bir günlük kar tatili uzatıldı, yarın da okullar tatil edildi.

20 Şubat Perşembe günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinde öğrenim gören öğrencilere okullar tatil edilmişti. Bugün alınan kararla 21 Şubat Cuma günü de okulların tatil edildiği Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Şehir merkezindeki ve ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında okulların tatil edildiğini duyuran Bayburt Valiliğinden, "Sevgili öğrenciler, değerli veliler; ilimizde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle, 21 Şubat 2025 Cuma günü İlimiz genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir" açıklaması yapıldı.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş/anaokuluna giden kadın personellerin 21 Şubat 2025 Perşembe günü idari izinli sayılacağı belirtildi.