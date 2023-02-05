Bayburt’ta aniden bastıran ve devam eden kar yağışı dolayısıyla okulların açılacağı ve ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat 2022 Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Bayburt’ta aniden bastıran ve devam eden kar yağışı dolayısıyla okulların açılacağı ve ikinci dönemin başlayacağı 6 Şubat 2022 Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Şubat ayının ilk günlerinde başlayan, aralıklarla yer yer etkili olan ve hafta sonu da aniden bastıran kar nedeniyle okullar açılmadan kar engeline takıldı. Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Bayburt İl genelinde, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.