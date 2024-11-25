Bayburt’ta dün başlayan kar nedeniyle kent merkezi kara teslim olurken, şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde ulaşım durma noktasına geldi. İlerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına koşan polis ekipleri gözetiminde ulaşım kontrollü sağlanırken, sürücülere yardımcı olan ve geceden beri yoğun mesai içerisinde bulunan bir devriye aracı da polisevi önünde kara saplandı. Polis aracına etraftaki vatandaşlar yardım ederek, araç saplandığı yerden çıkarıldı. Öte yandan bu denli kar yağacağını hesaba katmayan sürücüler, yazlık lastiklerle mağduriyet yaşadılar. Apar topar oto lastikçilerin yolunu tutan sürücüler, kışlık lastik taktırmak için lastikçiler önlerinde beklemeye başladılar.

Kaynak: iha