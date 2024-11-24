Bayburt’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı. Kar yağışının devam ettiği Bayburt’ta eğitime bir gün ara verilerek, okullar tatil edildi. Eğitim-öğretime bir gün aranın verildiğini duyuran Bayburt Valiliğinden açıklama yapıldı, açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği için 25 Kasım 2024 Pazartesi günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir. Lütfen dikkatli olunuz ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız." Bir günlük tatilde öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sevgili öğrenciler, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü okullarımız bir gün süreyle İlimiz genelinde tatil edilmiştir. Eğitim öğretim yılının ilk kar tatilini göz bebeğimiz siz öğrencilerimizin bol bol kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum."

Kaynak: iha