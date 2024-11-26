Bayburt’ta yağan kar sonrası şehir merkezinin yanı sıra köylerde de hayat durma noktasına geldi. Çoğu köy yolu kardan kapanırken, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, İl Özel İdaresi olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve köy yollarının tamamına yakınını açtıklarını belirtti.

Mevsimin ilk karı Bayburt’ta hayatı olumsuz bir şekilde etkiledi. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı Bayburt’ta köylerle irtibat tamamen kesilmişti. Bayburt İl Özel İdaresi dün saat 15.00 gibi başladığı köy yolları açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şahin, dün saat 15.00 itibariyle 35 iş makinesi ve 50’yi aşkın personelle köy yollarındaki çalışmaları devam ettirdiklerini belirterek, şu ana kadar yolu açılmayan 9 köy kaldığını vurguladı.

Şahin, 112 ve AFAD iş birliğinde çalışmaları sürdürdüklerini ve hasta vatandaşların olması durumunda olaya hemen müdahale edildiğini kaydederek, Aydıntepe Soğanlı tarafındaki 3 köyün haricinde tüm köy yollarını açtıklarını fakat fırtına dolayısıyla Çorak köyü tarafında birkaç köye ulaşımın yeniden kesildiğini aktardı.

Bugün devam eden çalışmalar ile köylerin tamamında ulaşım sorununun kalmayacağını söyleyen Şahin, yoğun çalışmayı gerçekleştiren tüm Özel İdare çalışanlarına teşekkür etti.