Bayburt’ta kadınlara meme kanseri ve erken teşhis konusunda eğitim verildi, kadınlar meme kanseri konusunda bilgilendirildi.
Bayburt Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi(KETEM) Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emre Akgül tarafından kamu kurum kuruluşlarında görev yapan kadın personellere 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı dahilinde farkındalık eğitimi verildi. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Akgül, kanserin olası belirtilerini anlatarak, kadınlara önemli hatırlatmalarda bulundu. ’Erken teşhis hayat kurtarır’ diyerek, açıklamalarını sürdüren Akgül, merak edilen soruları yanıtladı.