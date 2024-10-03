Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.

Yapılan istihbari ve saha çalışmalarında, 7 bin 460 adet içi tütünle doldurulmuş makarona, 102 bin 600 adet boş makarona ve 150 paket sigaraya el konuldu. Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında yapılan araç ve işyeri kontrolleri sonucunda toplamda 7 bin 460 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 102 bin 600 adet boş makaron ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 6 şahsa adli işlem yapıldı.