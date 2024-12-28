Bayburt Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğrencilerine çocuk sağlığı ve hastalıkları anlatıldı. Düzenlenen söyleşide çocuk sağlığına, çocuk hastalıklarına dikkat çekildi.

Şehit Nevzat Kaya İlkokulu sağlık temizlik kulübü tarafından çocuk sağlığı ve çocuk hastalıkları söyleşisi düzenlendi. Bayburt Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Çocuk Doktoru Harun Sivlim, öğrencilere konuyla alakalı sunum yaptı. Öğrencilerin soru cevap bölümünden sonra program sona erdi.

Programın sonunda okulda düzenlenen bayrak törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren okul öğrencilerine belgelerini verdiler.