Bayburt’ta İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı 3’üncü dönem toplantısı, Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeni Valilik binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı açılışında Bayburt’ta yürütülen yatırımlar hakkında bilgiler veren Vali Epcim, yatırımcı bölge kuruluşlarınca gerçekleştirilen 127 projenin, 11 milyar 150 milyon 801 bin lira tutarında olduğunu söyledi.

Devlet Su İşleri(DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünün, 72 projeye yönelik 4 Milyar 480 Milyon lira ayırdığını belirten Vali Epcim, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün ise 15 proje için 6 Milyar 128 Milyon TL’lik proje bedelli çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti. Ayrıca, Orman Bölge Müdürlüğü 5 projeyi, İller Bankası Bölge Müdürlüğünün ise 3 projeyi sürdürdüğünü söyleyen Epcim, devam eden yatırımlarım Bayburt’a pozitif anlamda güç katacağını vurguladı.

Vali Epcim, İl Özel İdaresi ve il kuruluşları bünyesinde yürütülen çalışmaların da mevcut ödenekler çerçevesinde devam ettiğini aktardı.

Epcim, katılımcılara teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantı, ilgili kurum temsilcilerinin yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendirmeleri, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.