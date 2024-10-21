Bayburt’ta Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy’un başkanlığında ‘Hayvancılıkta Yeni Destekleme Modeli’ konulu bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda, Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve üretimin planlaması konuları ele alındı. İlk önce toplantıda 2024-2026 yıllarında uygulanacak olan yeni destekleme modeliyle alakalı sunum yapıldı, ardından karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdür Yardımcıları Gökmen Şengün ve Abdurrahman Müftüoğlu, şube ve ilçe müdürleri, tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı. Görüş ve önerilerin dinlendiği toplantı sonrasında hayvancılık işletmeleri gezildi, üreticilerden bilgiler alındı.