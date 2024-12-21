Bayburt’ta öğrencilerde çevre bilincinin oluşması adına geri dönüşüm sergisi açıldı. Sergide, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan birçok ürün sergilendi.

Cumhuriyet İlkokulu, Yaşam Becerileri Projesi kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan eserlerin sergilenmesi amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Sergi, öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı ve geri dönüşümün önemini vurgulamayı amaçladı.

Sergiye Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katıldı. Güney, sergideki eserleri inceleyerek öğrencilerin özgün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sergi, öğrencilere çevre dostu bir yaşam anlayışını benimsemeleri için ilham verdi.

Yaşam Becerileri Projesi, öğrencilerin çevre bilincini artırırken aynı zamanda el becerilerini de geliştirmelerine katkı sağlıyor.