Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, mesleki tanıtım etkinlikleri çerçevesinde okullarını ve bölümlerini tanıtarak dönem boyunca ortaya koydukları çalışmaları katılımcıların beğenisine sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen mesleki tanıtım etkinlikleri açılış töreninin ardından misafirlerini ağırladı. Bayburt’taki mesleki liselerinin iş birliğiyle hazırlanan etkinlikler ve öğrencilerin dönem içinde hazırladıkları çalışmalar ilgiyle takip edildi. Bayburt Mesleki ve Teknik Eğitim Sergisinde yer alan mesleki çalışmalar katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Mesleki tanıtım etkinliklerine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sergideki çalışmaları inceleyerek çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden teknik bilgi aldı. Mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezi ve Güzel Sanatlar Lisesi yöneticilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleşen etkinlikler, gün boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.