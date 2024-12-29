Bayburt’ta geleneksel yemeklerin tanıtımı yapıldı. Okulda yapılan etkinlikte, yemekler veliler tarafından özenle pişirilip, hazır hale getirildi.

Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulunda ’Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı’ kapsamında öğrencilerin geleneksel yemek kültürünü tanıması ve bu değerlerin yaşatılması amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Velilerin de katkılarıyla gerçekleştirilen ’Geleneksel Yemeklerin Tanıtımı’ etkinliğinde, yöresel lezzetler sergilendi ve sağlıklı beslenmenin önemi öğrencilere aktarıldı. Etkinlikte öğrencilere, geleneksel yemekler hakkında bilgiler verildi, hazırlanan yemeklerden tatmaları sağlandı.