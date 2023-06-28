Bayburt’ta her bayram gerçekleştirilen ve gelenek haline gelen ’Bayramlaşma Töreni’ bu Kurban Bayramı’nda Şingah Mahalle Odası’nda gerçekleşti.

İl protokolünün ve halkın bir araya geldiği bayramlaşma töreninde Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci vatandaşların bayramlarını tebrik ettiler.

Hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Pekmezci, hayırlı bayramlar temennisinde bulunarak, bayramlaşma törenine katılanlara şükranlarını sundu.

Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Vali Epcim, bayramlaşma törenine katılanlara teşekkür etti.

Kurban Bayramı ziyareti için memleketi Bayburt’a gelen ve vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılanan İç İşleri eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney ise, memleketi Bayburt’a uzun bir süre sonra yeniden geldiğini ve Bayburtlularla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, mahalle odasında İç İşleri Bakanı olduğu zamanlardaki hatıralarını anlattı. Bayburtluların bayramını tebrik eden Güney, kısa bir zaman içinde yeniden Bayburt’a geleceğini söyledi.

Bayramlaşma törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İç İşleri Eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.