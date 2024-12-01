Dondurucu soğukların yaşandığı, Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt’ta, gece saatlerinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi.

Akşamüzeri eksi 15-16 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Aralık ayının ilk gününe giriş ise Bayburt’ta dondurucu soğukla oldu. Öte yandan, meteorolojiye göre ilerleyen günlerde hava ısınacak, sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek. Bununla birlikte gece buz kesen Bayburt’ta, sabah saatlerinde hava hava sıcaklığı 6 derece birden ısınarak eksi 12 derece olarak ölçüldü.