Bayburt İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığının "1 İyilik 1 Fidan" için "Pedal çevir/ Adım at" etkinliği kapsamında fidan dikimi yaptı.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmeleri, sosyalleşmeleri ve toplumsal dayanışmalarının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen fidanlar Kaleardı Mahallesinde bulunan Hz. Ebubekir Camii çevresine dikildi.

Fidan dikme etkinliğine Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, Şube Müdürü Ömer Turan, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.