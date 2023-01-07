Bayburt’ta bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Bayburt’ta bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Şingah Mahallesi Şehit Yüzbaşı Agah Caddesi’nde Abdurrahman Söylemez’in evinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sabaha karşı söndürüldü.

Mahallelide korkuya ve paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmazken, evin çatısı tamamen yanarak maddi hasar oluştu.