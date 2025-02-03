Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından engelli vatandaşların cami hizmetlerinden azami derecede istifade edebilmesini temin etmek, cami merkezli din hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla başlatılan ‘Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet’ projesi kapsamında düzenlenen cami engelli buluşması etkinlikleri devam ediyor.

Proje kapsamında Merkez Bağlarbaşı Camisinde cami-engelli buluşması düzenlendi. Sohbet ve ikramlarında yapıldığı programa engelli koordinatörleri Vaiz Eyyüp Bakan ve Şükran Yıldırım katıldı.