Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6,7 derece ile merkeze bağlı Yaylalar köyünde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; merkeze bağlı Yaylalar köyünde eksi 6,7, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde eksi 6,5, Bayburt merkezde eksi 1, Aydıntepe ve Demirözü’nde eksi3, Kop Kayak Merkezinde eksi 4 derece olarak kaydedildi.