1-7 Ekim Emzirme Haftası münasebetiyle Bayburt Devlet Hastanesinde ’Bebek Dostu Hastane’ sloganı önünde stant açıldı. Stanta başvuran emziren annelere, bu yılın teması olan fuşya renkli fularlar ve emzirme önlüğü hediye edilerek, farkındalık oluşturuldu. Emzirmede zorluk yaşayan annelere, sağlıkçılar tarafından danışmanlık eğitimi verildi, ’Anne sütü ve Emzirme’ ile ilgili kitapçıklar dağıtıldı.

Süt sağma ve saklama koşullarının hakkında bilgi veren sağlıkçılar, sağladıkları sütleri bebeklerine nasıl verecekleri konusunda da hatırlatmalarda bulundular.

Merak edilen soruları yanıtlayan sağlıkçılar, karşılaştıkları sorunların devam etmesi halinde, annelerin Gebe Danışma birimi ve Laktasyon polikliniğine başvurarak destek alacaklarını belirttiler.