Bayburt’ta eğitim camiasına uzun yıllar hizmette bulunan ve yaş haddinden ötürü emekliye ayrılan öğretmenlere ve personellere hizmet şeref belgesi verildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, emekli olan öğretmenleri ve personeli makamında ağırlayarak, hizmet şeref belgesi takdim etti. Eğitime yıllar boyunca değerli katkılar sağlayan öğretmenler ve çalışanlar, düzenlenen törenle onurlandırıldı. Verdikleri hizmetten ve özverili çalışmalarından ötürü öğretmenlere ve personele teşekkür eden Güney, “Gelecek nesillerin yetişmesinde büyük emekleriniz var. Sizler, bu ülkenin eğitim tarihine iz bırakan isimlersiniz” dedi. Törene katılan öğretmenler ise bu anlamlı ödül için duydukları memnuniyeti dile getirerek, Güney’e şükranlarını sundular.