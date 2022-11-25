Bayburt’ta emekli öğretmenler unutulmayarak kent protokolü tarafından evlerinde ziyaret edildi.

Bayburt’ta emekli öğretmenler unutulmayarak kent protokolü tarafından evlerinde ziyaret edildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri ziyaret etti.

Emekli öğretmenler Şükrü Pekmezci ve Samih Akpulat’ın Öğretmenler Gününü kutlayarak bir süre sohbet eden Vali Epcim ve Başkan Pekmezci öğretmenlere yaptıkları hizmetler anısına çiçek ve plaket takdiminde bulundular.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven ve Bayburt Ortaokulu Müdürü Mahir Pamukçu yer aldı.