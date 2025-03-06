1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda deprem tatbikatı yapıldı. Eksi 15 derece havada yapılan tatbikatta, gerçeği aratmayan anlar yaşandı. Tatbikatta, yaralı öğrenci sedyeyle taşınıp, okul tamamen boşaltılırken, toplanma alanındaki kalabalık havadan görüntülendi.

Deprem ve yangın tatbikatı, Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) personelleri, Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE) ekibi, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi(MEM AKUB) ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Deprem bilincinin oluşturulması ve olası afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla yapılan tatbikatta ilk önce AFAD eğitmenleri, MEM AKUB ekipleri ve destek AFAD gönüllüleri tarafından öğrencilere deprem öncesi can ve mal kaybını en aza indirecek tedbirler anlatılarak, deprem anında çök, kapan, tutun pozisyonu uygulamalı gösterildi, deprem sonrası, tahliye ve toplanma alanı tatbikat eğitimleri verildi. Teorik bilgilerin verilmesinin ardından sirenlerin çalmasıyla beraber öğrenciler çök-kapan-tutun pozisyonuyla depremin etkisinin geçmesini bekleyerek, ikinci siren sesiyle dışarı tahliye edildiler, ekiplerce güvenli toplanma alanına yönlendirildiler. Yaralıların ekipler tarafından sedyeyle tahliye edilmesinin de eklendiği tatbikatta senaryo gereği yaralı öğrenciye UMKE ekipleri müdahale ederek, genel sağlık durumunu kontrol etti.

Deprem eğitimi ve tatbikatının ardından itfaiye ekipleri gözetiminde yangın farkındalık ve uygulamalı yangına müdahale eğitimleri verilerek, yangın tatbikatı da yapıldı.

Verilen eğitimle, yapılan tatbikatla deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini öğrenen Efsanur Altınay ve Zeynep Yağmur Akpulat isimli öğrenciler, tatbikatın kendileri için son derece faydalı olduğunu ifade ettiler. Öğrenciler, olası afetler karşısında nasıl, ne şekilde davranılması gerektiği noktasında bilgi sahibi olduklarını savundular.

Yaparak, yaşayarak öğrenme adına gerçekleştirilen tatbikatın öğrenciler için önemli bir faaliyet olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, tatbikatta görev alan herkese emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Minder ise, deprem anı, tahliye ve yangın tatbikatı yaptıklarını söyleyerek, "Tatbikatta çocukların nasıl davranacaklarını kendilerine anlattık ve uygulama kısmına geçtik. Öğrencilerimizi tahliye ettikten sonra bir de yangın tatbikatı yaptık. Bu şekilde tatbikatımızı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Tatbikatın sonunda AFAD arama kurtarma ekibi tarafından öğrencilere araç ve ekipmanların tanıtımı yapılarak, etkinlik sonlandırıldı.